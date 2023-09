A espera acabou. Dois anos depois, Olivia Rodrigo está de volta com um novo álbum - "Guts" chegou esta sexta-feira, dia 8 de setembro, e conta com 12 canções, entre elas os singles "Vampire" e "Bad Idea Right?".

Nos temas do segundo disco, a jovem de 20 anos aborda todas as suas vulnerabilidades, transformando-as num grito de guerra e mergulhando em todos os sentimentos (dos mais sombrios aos mais coloridos).

"Guts" marca também o adeus de Olivia Rodrigo à adolescência. Em comunicado citado pela NME, a artista confessa que sentiu que cresceu "10 anos" entre os 18 e os 20. "Foi um período muito constrangedor e com grandes mudanças. Mas acho que tudo isto faz parte do crescimento, e o disco reflete isso mesmo", explicou.

Ao longo das 13 canções, a cantora norte-americana expande o universo do desgosto em temas como "Logical" (onde compara o amor a contas de matemática) ou "Love Is Embarrassing", canta sobre a pressão da imagem em "Pretty Isn't Pretty" ou da ansiedade de chegar à vida adulta ("Teenage Dream", com referência a Katy Perry). Em "Ballad of a Homeschooled Girl", Olivia Rodrigo fala dos dramas da juventude, em "Vampire" atira farpas ao mundo da fama e desabafa sobre a natureza efémera do sucesso em "Making the Bed".

Para "Guts", a artista contou com Dan Nigro como braço direito, tal como tinha acontecido em "Sour", o seu primeiro álbum que conquistou os tops mundiais e elogios. Olivia Rodrigo é a escreveu sozinha a maior das canções do novo disco, tendo a co-produção ficado nas mãos de Alexander 23 ("Get Him Back!") e Ryan Linvill ("Logical” e “The Grudge").

O disco conta ainda com uma versão especial, com quatro temas extra -"Obsessed", "Scared of My Guitar", "Stranger" e "Girl I’ve Always Been".

Olivia Rodrigo e Dan Nigro gravaram "Guts" entre Nova Iorque e Los Angeles. A cantora começou a trabalhar em "Vampire" nos Electric Lady Studios no final de 2022, e foi a primeira canção a sair das sessões de composição.

Horas depois do lançamento, o novo álbum de Olivia Rodrigo chegou ao top dos assuntos mais comentados no Twitter. Dos fãs à imprensa internacional, os elogios a "Guts" multiplicam-se. "Com 'Guts', Rodrigo lançou o disco pop mais completo do ano e elevou ainda mais sua trajetória", escreve, por exemplo, a revista Billboard.

Olivia Rodrigo conquistou fãs em todo o mundo em 2021, com o lançamento de "Sour", álbum que contou com os singles "drivers license" e "good 4 u".