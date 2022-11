O programa inclui o Concerto em dó menor, para piano, trompete e orquestra, e a Sinfonia n.º 14, em sol menor.

O concerto, sob a direção do maestro Pedro Carneiro, conta com as participações solísticas do trompetista João Moreira, da soprano Natalyia Stepanska, do baixista Laurence Meikle e do pianista Vasco Dantas Rocha.

“Neste concerto vamos poder ouvir duas obras fundamentais para o repertório de qualquer orquestra de câmara: o Concerto para piano, trompete e orquestra de cordas, marcado ainda por um certo otimismo característico da juventude [do compositor], e a Sinfonia n.º 14, marcada pelo pessimismo e pelo sarcasmo do final da maturidade de Shostakovich”, afirma a OCP em comunicado.

“Dmitri Shostakovich [1906-1975] é sem dúvida um dos pilares da história da música do século XX. Dono de uma trajetória única e turbulenta, foi ao mesmo tempo combatido e homenageado pelo regime soviético, vivenciando tanto a vanguarda artística dos primeiros tempos pós-revolução russa, quanto as perseguições estalinistas”.