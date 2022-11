Em Lisboa sempre às 21h30, a série de concertos começa na próxima segunda-feira, na Basílica da Estrela, seguindo-se na terça-feira, na Igreja de N. S. da Conceição, na freguesia dos Olivais e, na quarta-feira, na Igreja de S. João de Brito.

A apresentação de “Um Requiem Alemão” (opus 45), composto entre 1865 e 1868, a maior peça do compositor austríaco, num total de 70 minutos, conta, como solistas, com a soprano Cecília Rodrigues, e do barítono André Henriques.

Na quinta-feira, “Um Requiem Alemão” é interpretado, pelas 16h000, no Grande Auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, num concerto com fins solidários.

“A entrada neste concerto é gratuita, sendo que os convidados são desafiados a apoiarem três associações, mediante a entrega de donativos à entrada: Obra do Frei Gil (Roupa e/ou Bens Alimentares), Aanifeira (Ração para animais de estimação) e Semear Futuro (material escolar)”, disse à agência Lusa fonte da organização.