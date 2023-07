Já são conhecidos os novos preços dos planos Premium do Spotify.

Para continuar a ouvir música no Spotify "sem pausas e publicidade", vai ter de desembolsar mais alguns euros. Em comunicado, o serviço de streaming confirmou que vai "alterar os preços Premium em vários mercados de todo o mundo" e Portugal faz parte da lista.

De acordo com os dados disponibilizados na plataforma, o valor do Premium Individual irá aumentar um euro e passará a custar 7,99 euros em Portugal. Já o Premium Duo terá o custo de 10,49 euros e o plano de família poderá ser adquirido por 13,49 euros por mês.

PREÇOS SPOTIFY EM PORTUGAL Individual: 7,99 euros (antes: 6,99)

Duo: 10,49 euros (antes: 9,49)

Família: 13,99 euros (antes: 12,99)

Estudante: 4,49 euros (antes: 3,49)

O Spotify disponibiliza ainda o plano Premium Estudante, que terá o valor de 4,49 euros.

"À medida que expandimos a nossa plataforma, atualizamos também os preços do Premium para conseguirmos continuar a inovar e acompanhar a evolução do mercado. Estas atualizações ajudam-nos a continuar a oferecer um produto com valor aos fãs", frisa a plataforma de música.

O Spotify adianta que "os subscritores atuais do plano Spotify Premium serão notificados por e-mail e terão uma prorrogação de um mês até o novo preço ficar em vigor, a menos que cancelem antes do final desse período".

O serviço de streaming sublinha que estão disponíveis "vários planos de subscrição do Premium criados para dar resposta a todas as necessidades". "Em alternativa, oferecemos um serviço gratuito com anúncios que te permite ouvir as tuas músicas e podcasts preferidos e ter acesso a todas as faixas, playlists e podcasts que tenhas guardado", acrescenta.