Gerald Johnson, padre no Michigan (Estados Unidos), contou na sua conta no TikTok que "morreu temporariamente em 2016". No inferno, o sacerdote confessa que ouviu os "demónios" a cantar temas de Rihanna, conta a revista NME.

"O meu espírito deixou o meu corpo físico e pensei que estava a subir [em direção ao céu], porque achava que tinha feito o bem nesta vida (...) Mas, ao contrário de subir, eu desci. Fui literalmente para o centro da terra. É aí que fica o inferno", começa por explicar no vídeo, revelando que viu "coisas indescritíveis".

No vídeo, Gerald Johnson diz que ouviu os "demónios" a cantar várias canções, destacando "Umbrella", de Rihanna. O padre recorda ainda que ouviu temas como "Don’t Worry, Be Happy" ou "Bust Your Windows". "Cada letra era um tormento", frisa no TikTok.