Pedro Sampaio, um fenómeno de popularidade da atual música brasileira, regressa a Portugal no próximo ano. O artista vai atuar no dia 14 de abril na Altice Arena, em Lisboa, e a 16 de abril no Altice Forum Braga.

"Com um crescimento vertiginoso, o músico tem batido sucessivos recordes, nomeadamente nas plataformas digitais, no Brasil e também em Portugal. Ao vivo, oferece uma experiência inesquecível graças à sua energia poderosa e contagiante que envolve o público do início ao fim das suas atuações. Depois do enorme sucesso da sua atuação na edição deste ano do MEO Sudoeste, o músico volta agora a Portugal para dois concertos imperdíveis em nome próprio", sublinha a Música no Coração.

Os bilhetes já estão à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais.

Preço dos bilhetes:

Dia 14 de abril de 2023 – Altice Arena, Lisboa:

Plateia em Pé – 35€

Balcão 1 – 40€

Balcão 2 – 30€

Dia 16 de abril de 2023 – Altice Forum Braga:

Plateia em pé / Piso 0: 35€

Plateia em pé / Piso 1: 40€

Locais de venda:

meoblueticket.pt – Call Center Informações e reservas 1820 (24 horas), ABEP, Bilheteiras da Altice Arena, FNAC e bilheteira.fnac.pt, Worten, Phone House, ACP, El Corte Inglês, Turismo de Lisboa.