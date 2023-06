O concerto intitula-se “O livro dos sons de Hans Otte” e será apresentado na quarta-feira em Riade, no Palácio Cultural, no âmbito do "Mês da Europa", promovido pela Associação de Portugueses Residentes na Arábia Saudita.

A 26 de agosto, Joana Gama atua na Catedral de St. Mary, em Edimburgo, na Escócia, no âmbito do Festival Fringe, e a 8 de setembro ruma a Amesterdão, com uma atuação na Engelse Kerk.

Em Bruxelas, estão agendados três concertos, de 23 a 25 de novembro, no Les Brigittines - Playhouse for Movement.

Joana Gama tem ainda previstos dois recitais dedicados a Hans Otte e uma ‘masterclass’, em fevereiro de 2024, em Dunquerque (França), em parceria com o conservatório de música e arte da cidade.

O concerto em Riade conta com apoio da embaixada de Portugal na Arábia Saudita e do Instituto Camões e nos restantes Joana Gama contou com apoio à circulação de espetáculos 2023, pela Fundação GDA.

Joana Gama estreou a peça “O livro dos sons”, de Hans Otte, em outubro de 2020 e desde então dedicou vários recitais ao artista e compositor alemão, que morreu em 2007, aos 81 anos.

"O livro dos sons" é uma peça para piano dividida em 12 andamentos e Joana Gama considera-a minimal expressiva e demonstrativa uma preocupação de Hans Otte em relação à ressonância de cada som e à apropriação que os intérpretes fazem da partitura.

"O que é muito bonito nesta peça é que ele [Hans Otte] deixa muitas partes em aberto para os intérpretes. Há secções que são para ser repetidas e cada pessoa repete quantas vezes quiser. [...] Ele acreditava que a função do compositor não devia ser querer dono dos sons, mas que os sons dissessem para onde queriam ir", afirmou a pianista bracarense à Lusa, em 2020.

Em Portugal, um dos próximos concertos de Joana Gama dedicados a Hans Otte vai acontecer a 19 de junho no Palácio de Sintra, no âmbito do Festival de Sintra.