“O 231 Fest resulta da auscultação feita aos jovens do concelho, que sugeriram o local, o modelo e os artistas para o evento. Este festival vai ser uma pré-queima, que serve de aquecimento para muitas queimas do país”, apontou o vereador da Câmara Municipal da Mealhada, Hugo Silva.

O 231 Fest – Festival da Juventude da Mealhada vai decorrer na Quinta do Murtal, no centro da cidade da Mealhada, nos dias 05 e 06 de maio.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, que decorreu esta semana na Mealhada, o autarca recordou que, em 2022, os jovens “devolveram à vida” a Quinta do Murtal, que tinha sido recentemente adquirida por este município do distrito de Aveiro.

A quinta, toda ela murada, serviu de palco à primeira edição do festival, que decorreu em julho e juntou mais de dois mil jovens.

Este ano, o evento terá lugar no mesmo local, embora em data diferente, para não coincidir com a Jornada Mundial da Juventude.

“Vamos ter artistas de grande projeção nacional, mas também é muito importante promover e ser alavanca dos nossos artistas locais”, sublinhou Hugo Silva.

O rapper Piruka, que marcou presença na conferência de imprensa de apresentação do evento, subirá ao palco do 231 Fest a 6 de maio, onde terá a oportunidade de apresentar o seu novo álbum.

No mesmo dia, atuará também Mizzy Miles, bem como os DJ Luís Ferro, Bráulio e João Maçãs.

Ao palco subirão também jovens talentos locais, como Pedro Pires & Camila Aveiro/Joii & Btflay / Viewss.

Já no dia 5 de maio, passarão pelo 231 Fest nomes como Kura e os DJ oficiais da Rádio Cidade FM: Ricardo Reis & MC Henrique Mano.

Andy Scotch, Pedro Batalha e Quântico completam as atuações do primeiro dia do Festival da Juventude da Mealhada.

O 231 Fest é de entrada gratuita, representando um investimento da Câmara Municipal da Mealhada na ordem os 60 mil euros, mais 15 mil euros do que em 2022.

Surge no seio do projeto Zona 231, uma marca que procura “aglutinar e fortalecer as políticas de juventude” do Município da Mealhada, colocando os jovens no epicentro e a participar ativamente em diversas temáticas, bem como na formação de decisões.

“Para esta edição, não vamos permitir mais de três mil pessoas em simultâneo no recinto”, referiu ainda o vereador da Câmara Municipal da Mealhada, de forma a garantir todas as condições de segurança na Quinta do Murtal, que tem cerca de sete mil metros quadrados.