Plutonio vai subir ao palco da MEO Arena no dia 28 de fevereiro de 2025. No concerto, o artista vai apresentar o seu quarto álbum, com edição prevista para o final de 2024.

Os bilhetes já estão disponíveis no locais habituais e em everythingisnew.pt.

Plutonio é um artista português do Bairro da Cruz Vermelha, em Cascais, com ascendência moçambicana. O rapper já passou pelos maiores palcos nacionais, contando também com actuações em Moçambique, Angola, Cabo-Verde, Brasil, Suíça, entre outros.

Depois de “Histórias da Minha Life” e “Preto e Vermelho”, o seu terceiro álbum “Sacrifício” tornou-se o primeiro álbum exclusivamente digital português a atingir um galardão de platina, e posteriormente tornou-se álbum de Dupla Platina.

O ano de 2023 ficou marcado pelo lançamento de um EP surpresa em colaboração com o artista Lon3r Johny, intitulado "ANTI$$OCIAL". No mesmo ano, o músico lançou também “Ordem & Progresso”, um projeto mixtape exclusivamente composto por participações de vários artistas e produtores brasileiros.

O início de 2024 ficou marcado pelo lançamento do single "Acordar" cujo videoclipe, em colaboração com o Sporting Clube de Portugal, contou com a participação do jogador Geny Catamo, num tributo às suas raízes moçambicanas.