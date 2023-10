"Sala de Espera", o novo single do cantor e compositor André Seravat, já está disponível em todas as plataformas digitais, em antecipação ao EP de estreia. "Pontos Finais" chega a a 3 de novembro.

A canção sobre vulnerabilidade e sentimentos provocados por um amor temporário e ausente tem letra da autoria do artista, em parceria com Riic Wolf e Gonzalo Tau, e música coescrita com Riic Wolf, Gonzalo Tau, João Barradas e Hits Mike, o produtor do tema.

"É uma das minhas músicas mais vulneráveis. Fala sobre estar disposto a suportar a incerteza emocional e a solidão, enquanto se espera por um amor que nem sempre está presente”, revela André Seravat.

“Canto sobre o sentimento de espera, desilusão e frustração, como se estivesse preso numa sala de espera emocional, onde consigo ver a porta de saída mas não sei se quero sair… então fico à espera de um amor que é temporário e, muitas vezes inconstante”, conta o artista.

"Sala de Espera" é acompanhada por um vídeo realizado por António Medeiros - ver aqui. "A componente visual sempre foi um dos meus focos artísticos e no EP não podia ser de outra forma. O meu objetivo era criar uma experiência envolvente para quem ouve, em que cada música é acompanhada de uma narrativa visual. Queria que os vídeos captassem a essência de cada canção criando, assim, um vínculo entre a música e a sua expressão visual. Vejo cada videoclipe como uma extensão da minha visão e da música, destinada a aprofundar a experiência para os ouvintes", afirma o artista.

O novo single de André Seravat sucede à balada "Alguém", que já ultrapassou as 130 mil visualizações no YouTube, e ao tema "Fora da Lei", que conta com mais de 100 mil streams nas várias plataformas digitais.