A menos de 150 dias do Sumol Summer Fest, a organização revelou os primeiros nomes que vão passar pelo festival. Este ano, o evento realiza-se no Parque de Campismo do Inatel, ao lado da Praia de São João, na Costa da Caparica.

Pela primeira vez em Portugal, o cantor jamaicano Popcaan vai ser um dos cabeças de cartaz do festival. O rapper brasileiro Matuê, os portugueses ProfJam, Bárbara Bandeira e Mishlawi, e a banda de soul/hip-hop originária de Manchester Children of Zeus também vão atuar na edição de 2023 do Sumol Summer Fest.

Em comunicado, a organização sublinha que o cartaz da 13.ª edição do festival "mantém tudo aquilo que faz parte do seu ADN desde 2009: a música, nacional e internacional, como catalisador da celebração da praia, do verão, dos amigos, sem pressões e na afirmação plena de tudo aquilo que somos e gostamos de ser".

Os bilhetes já se encontram à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais.