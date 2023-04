Projeto a solo de David Costa, que fez parte da dupla Dusk at the Mansion, strond estreia-se com o EP "Latent Content", através da editora digital portuguesa Enough Records.

O disco propõe "uma eletrónica calma e contemplativa mas com alguns momentos mais intensos que procuram sonorizar estados emocionais e sentimentos diversos como ansiedade, descoberta, esquizofrenia e amor", assinala o artista em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Composto por seis temas, "Latent Content" está disponível no Spotify, soundcloud, bandcamp e todas as restantes plataformas de streaming de música.