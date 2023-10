As mais de 100 fotografias apresentadas nesta exposição datam do final dos anos 1970 até ao início da década de 1990, quando Michael Grecco testemunhou a explosão da cena punk, pós-punk e new wave em concertos e clubes noturnos de Boston e Nova Iorque, segundo a organização.

Produzida pela Fundação D. Luís I, com a colaboração da Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus, a inauguração vai contar com a presença do fotógrafo, que na altura viveu e documentou os acontecimentos no palco e nos bastidores dos concertos.

Grecco captou em imagens um momento importante da história da música, "pela rebeldia, a energia bruta, potência emocional e irreverência afrontosa que caracterizavam a música alternativa da época", sublinha a organização.

Johnny Rotten, Wendy O. Williams (dos Plasmatics), The Dead Keneddys, Siouxsie and the Banshees, Adam Ant, Lene Lovich, Aimee Mann e outros músicos, foram fotografados sem filtros ou artifícios pelo fotógrafo e cineasta no auge da cena punk nos Estados Unidos.

Além das fotografias, os visitantes terão acesso a paisagens sonoras especialmente criadas para a exposição, em colaboração com Roger Miller e Peter Prescott da banda Mission of Burma, a partir de imagens de arquivo captadas pelo próprio Grecco e o testemunho de algumas das personagens que, na altura em que as fotos foram tiradas, também participavam na cena punk norte-americana.

Serão exibidos objetos da coleção pessoal de Michael Grecco, incluindo fac-similes da revista Boston Rock e posters originais criados pelo artista e antigo membro dos Human Sexual Response Dini Lamot, que também estará em Cascais para a inauguração da exposição.

Michael Grecco, fotógrafo e realizador premiado, é internacionalmente reconhecido pelos seus retratos icónicos de celebridades, capas de revistas e anúncios, e tem publicado na Time Magazine, Vanity Fair, Esquire e Rolling Stone, entre outras publicações.

O seu livro "Punk, Post Punk, New Wave: Onstage, Backstage, In Your Face 1978-1991", que revelou as fotografias que compõem esta exposição, foi editado em 2020.

“Days of Punk” estará patente entre domingo a 28 de janeiro de 2024 no Centro Cultural de Cascais, resultado de uma organização de Michael Grecco em colaboração com a produtora portuguesa Terra Esplêndida, que também é responsável pela digressão internacional da exposição.