Tecca vai atuar no Coliseu dos Recreios, e do alinhamento constam alguns êxitos dos seus álbuns “Virgo World” (2020), “We Love You Tecca 2” (2021) e também o novo single, “Blessing”, saído no ano passado.

O espetáculo em Lisboa vai contar com o rapper português SippinPurpp e o norte-americano tana, na primeira parte.