Um cartaz onde Demi Lovato aparece com roupa ao estilo bondage e deitada numa cama em forma de crucifixo foi banido pela Autoridade de Padrões Publicitários (ASA) do Reino Unido. Segundo a BBC, o organismo recebeu várias queixas de que o poster da cantora era ofensivo para a comunidade cristã.

O cartaz fez parte da campanha de promoção do novo álbum da artista ("Holy Fvck"), lançado no verão de 2022. De acordo com a imprensa britânica, o poster com a capa do disco esteve nas ruas de Londres em agosto do ano passado, apenas durante quatro dias.

Para a Autoridade de Padrões Publicitários, a imagem do álbum e o trocadilho com um palavrão tem "potencial de ser seriamente ofensiva para um cristão". A Polydor Records, editora responsável pelo lançamento do disco, não concordou com a decisão e frisou ter obtido todas as autorizações.

Já esta terça-feira, a ASA voltou a emitir uma nova deliberação. "Uma vez considerado que o anúncio se estaria a referir a um palavrão que muitos considerariam ofensivo, e que este era exibido num local público e não-direcionado onde poderia ser visto por crianças, entendemos que a publicidade era passível de causar ofensas sérias e generalizadas e que tinha sido exibido de forma irresponsável", sublinhou a autoridade.

"O anúncio não deve aparecer de novo na forma denunciada a menos que seja adequadamente direcionado. Notificámos a Universal Music Operations para garantir que os seus anúncios não causem danos morais sérios no futuro", pode ler-se no comunicado.