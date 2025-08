O regresso de Rihanna aos palcos é há muito aguardado pelos fãs e os rumores têm-se multiplicado. Os planos para uma série de concertos em Londres, que chegaram a estar em preparação antes de serem cancelados, voltaram agora a ganhar força: segundo a imprensa britânica, os espetáculos terão sido reagendados para 2026.

A possibilidade do regresso aos palcos foi avançada pela primeira vez em fevereiro, quando o jornal The Telegraph noticiou que a cantora estaria a planear uma residência de seis noites no London Stadium.

A primeira data apontada era 4 de julho, cinco dias após o fim do festival de Glastonbury. O rumor alimentou as especulações de que Rihanna também poderia ser uma das cabeças de cartaz do evento de música.

Na altura, várias fontes da indústria musical indicaram que os concertos estavam numa fase avançada de preparação, mas nunca chegou a haver qualquer confirmação oficial.

Esta semana, o The Sun adianta que os concertos estão a ser preparados e deverão acontecer em 2026. O jornal avança que Rihanna e a sua equipa "estão confiantes de que vai ser possível concretizar tudo no próximo ano".

As datas deverão coincidir com o 10.º aniversário de "Anti", o oitavo e mais recente álbum de estúdio de Rihanna, lançado em 2016.