Rina Sawayama é a mais recente confirmação para a edição de 2023 do NOS Alive. A artista, que nasceu no Japão, vai subir ao Palco Heineken no dia 8 de julho, anunciou a Everything is New.

"Vejo-nos em julho no NOS Alive", escreveu a cantora, compositora, atriz e modelo na sua conta no Twitter.

"Cantora, modelo e atriz nipo-britânica, Rina iniciou a sua carreira musical depois de se ter formado na Universidade de Cambridge em 2012. Os seus primeiros trabalhos rapidamente atraíram a atenção da imprensa, tendo sido destacada na lista da DAZED, Dazed100 e feito capas da revista Clash e Style do The Sunday Times", relembra a organização do festival em comunicado.

A 15ª. edição do NOS Alive está marcada de 6 a 8 de julho de 2023.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 7 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, IDLES, Jacob Collier, Lizzo, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Rina Sawayama, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys e The Drive Era.