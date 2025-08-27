O cantor e compositor brasileiro Rodrigo Alarcon regressa à Europa em março de 2026 para uma nova digressão que o levará a seis cidades. O artista atua no dia 11 de março no Porto, na Sala M.Ou.Co, e segue depois para Lisboa no dia 14, na Casa Capitão.

Rodrigo Alarcon vai passar ainda por Barcelona, a 15 de março, no Jamboree, e no dia 17 apresenta-se em Berlim, no Badehaus. A digressão prossegue em Londres, no dia 18, no The Jazz Cafe, e termina em Dublin, a 19, no The Sugar Club.

"Estou muito animado com esta digressão que vai passar pela Europa para comemorar os dez anos da obra ‘O Lado Vazio do Sofá’, essa música que me trouxe tanta alegria e agora me permite ir além do meu continente. É realmente um sonho poder voltar à Europa depois de uma digressão incrível em 2024 e, desta vez, passar por mais países, mais cidades e ter a chance de encontrar mais fãs. É muito especial viver esse momento de celebração também com os fãs de fora do Brasil. Tenho certeza de que toda essa experiência vai refletir no futuro", frisa Rodrigo Alarcon.

Responsável por canções como “O Lado Vazio do Sofá” e “Apesar de Querer” (com Carolina de Deus), Rodrigo Alarcon tem vindo a conquistar cada vez mais público dentro e fora do Brasil. A sua estreia em Portugal, em 2024, resultou em concertos esgotados no Porto, Lisboa e Ovar.