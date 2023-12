O músico e compositor Rodrigo Leão vai revisitar o álbum "Cinema" em dois espetáculos em 2024, no Coliseu do Porto, a 27 de junho, e no Coliseu de Lisboa, no dia seguinte, anunciou hoje a promotora Uguru.

Editado em 2004, o álbum será revisitado passados vinte anos, recordando um trabalho em que se fez rodear de nomes de referência internacionais como Rosa Passos, Beth Gibbons dos Portishead, Ryuichi Sakamoto, e também nacionais como Sónia Tavares dos Gift, entre outros.

"Talvez tenha sido aí que as pessoas começaram a aderir mais ao meu trabalho", recordou Rodrigo Leão, citado num comunicado divulgado pela promotora.

O mesmo texto lembra que o seu trabalho ultrapassou fronteiras graças aos seus originais e às diferentes bandas sonoras que assinou para êxitos de bilheteira como os filmes "O Mordomo", de Lee Daniels, ou “A Gaiola Dourada”, de Ruben Alves.

No entanto, terá sido "Cinema" que teve maior impacto para a sua carreira posterior: “Foi nesse disco que, pela primeira vez, o meu lado mais cinematográfico se juntou às canções mais próximas do universo pop nas colaborações com Beth Gibbons, Sónia Tavares ou Ryuichi Sakamoto”.

“E foi a partir desse momento que comecei a fazer mais música para filmes e a tocar mais os meus temas ao vivo com uma formação de músicos que espelhavam a influência clássica nas cordas, a popular através do acordeão e percussão e a da música pop na combinação de bateria, baixo e guitarras”, recordou ainda.

Ainda de acordo com a Uguru, a celebração dos vinte anos do álbum "Cinema", além do regresso aos palcos, "deverá conhecer uma nova edição".

Rodrigo Leão, nascido em Lisboa, em 1964, foi cofundador da banda Sétima Legião em 1982, e três anos mais tarde, em conjunto com Pedro Ayres Magalhães e Gabriel Gomes, criou os Madredeus.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa já estão à venda, por valores entre os 30 e os 80 euros, mais taxas. As entradas para o concerto no Porto são colocadas à venda na quarta-feira.