Por enquanto, a digressão abrange apenas os Estados Unidos e o Canadá, com 16 cidades agendadas entre 28 de abril de 2024, em Houston (Texas), e 17 de julho, em Santa Clara (Califórnia).

Até agora, nenhuma digressão europeia foi anunciada. A última no continente foi em 2022.

A icónica banda britânica, com 61 anos de existência, lançou "Hackney Diamonds" a 20 de outubro. Este 24.º álbum de estúdio é o primeiro com canções originais em 18 anos.

O disco conta com a participação de diversas estrelas, como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John e Stevie Wonder. Pilar dos Beatles, McCartney toca baixo pela primeira vez com os Stones em "Bite My Head Off".

A suposta rivalidade Stones-Beatles, um grande golpe de marketing, nunca existiu verdadeiramente. Paul McCartney e John Lennon forneceram, por exemplo, os coros no tema "We Love You", dos Stones, de 1967.

"Se podes ter um dos Beatles na tua música, deves sempre fazê-lo", disse Keith Richards, de 79 anos, ao jornal britânico The Telegraph. E acrescentou: "Sempre fomos grandes amigos".

Coincidentemente, os Beatles, separados desde 1970, voltaram a despertar atenções a 2 de novembro com uma canção oficial regenerada por Inteligência Artificial.

"Now and Then" foi gravada a partir de uma "demo" de John Lennon do final dos anos 1970, que a gravou no seu apartamento em Nova Iorque. Após o seu assassinato em 1980, a sua viúva, Yoko Ono, deu a fita, com voz e piano, aos restantes membros da banda em 1994.

Recentemente, a IA tornou possível isolar a voz de Lennon e misturá-la com gravações de outros músicos, incluindo George Harrison, que gravou a sua guitarra antes de morrer, em 2001.

A canção foi completada e interpretada pelos dois membros dos Beatles ainda vivos, Paul McCartney, de 81 anos, e Ringo Starr, de 83.