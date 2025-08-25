Rubel e Marina Sena editaram na passada semana o single "Carta de Maria", tema escrito e produzido pelo cantor brasileiro com Gabriel Duarte, diretor musical do último álbum da artista.

A canção marca um encontro entre a MPB e o Pop e surge a poucos meses do regresso de Rubel a Portugal, que acontece nos dias 18, 20 e 23 novembro.

O novo single nasce da vontade de criar um universo sonoro que unisse os trabalhos mais recentes dos dois artistas: "Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?", de Rubel, e "Coisas Naturais", de Marina Sena. "Para tal, foram utilizados vários excertos dos dois discos, resultando numa fusão musical que cruza, de forma singular, a MPB e o Pop", explica o comunicado.

A letra de “Carta de Maria” conta a história de um casal que vive o amor de formas distintas: ele procura estrutura e conforto e ela deseja liberdade e aventura. "A personagem feminina é apresentada como uma mulher livre e perspicaz, que resiste às armadilhas do conforto e recusa a anestesia da alma. Foi precisamente esta identificação por parte de Marina com a narrativa que levou a este dueto entre Rubel e Marina Sena", descrevem.

A identidade visual do lançamento reforça o universo da canção: a capa de “Carta de Maria”, assinada por Marina Zabenzi, traduz em imagem a emoção da letra e capta a ambiguidade da relação entre as duas personagens, tornando-se a representação visual perfeita deste encontro artístico.

Em novembro, Rubel regressa a Portugal para apresentar o seu mais recente espetáculo.