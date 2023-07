Sam Smith foi uma das estrelas da edição de 2023 do NOS Alive. O concerto foi um dos mais aclamados de sábado, 8 de julho, o terceiro e último dia do NOS Alive.

Às 23h05 - pontualidade britânica, sempre -, Sam Smith subiu ao palco NOS. Vestindo uma camisa branca, gravata e um corpete dourado, a estrela pop (que se identifica como pessoa não-binária desde 2019) surgiu em palco ao som de “Stay With Me” - agora cantada com pequenas alterações na letra para não refletir o género masculino.

"But I still need love baby, understand…", canta, agora, a estrela da pop - na versão original, a voz de "Stay With Me" dizia "Cause I'm just a man".

Veja o vídeo: