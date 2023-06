Sam Smith vai regressar ao NOS Alive no dia 8 de julho. A estrela britânica já atuou três vezes em Portugal, duas delas no festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

No regresso ao NOS Alive, Sam Smith vai trazer consigo o seu novo álbum de estúdio, "Gloria". O disco foi apresentado como "uma conquista diferente que não se prende no jogo dos números". "É um som deslumbrante, sofisticado, inesperado e por vezes também o próprio som arrepiante do coração criativo do artista nos dias de hoje", sublinhou a promotora.

No concerto, de acordo com os alinhamentos da digressão, Sam Smith deverá apresentar os temas do novo álbum e recordar os maiores sucessos da carreira.

SETLIST: