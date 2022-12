Sam Smith vai regressar ao NOS Alive em 2023, confirmou a Everything Is New na manhã desta sexta-feira. O cantor britânico vai subir ao palco NOS no dia 8 de julho.

O artista já atuou três vezes em Portugal, duas delas no festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. No regresso ao NOS Alive, Sam Smith vai trazer consigo o seu próximo álbum de estúdio - "Gloria" chega a 27 de janeiro de 2023 aos serviços de streaming e às lojas.

O novo álbum "Gloria" é apresentado como "uma conquista diferente que não se prende no jogo dos números. "É um som deslumbrante, sofisticado, inesperado e por vezes também o próprio som arrepiante do coração criativo do artista nos dias de hoje", sublinha a promotora.

"Love Me More" e “Unholy” são os singles de apresentação do disco.

"Desde o seu álbum de estreia, 'In The Lonely Hour', Sam Smith acumulou inúmeras conquistas, tais como os 35 milhões de álbuns e 250 milhões de singles vendidos, 45 mil milhões de streams, quatro Grammys, três BRIT's, seis MOBO's, um Globo de Ouro, um Óscar, dois álbuns n.º 1, cinco singles n.º 1, dois singles n.º 1 como vocalista convidado ('La, La, La', de Naughty Boy, de 2013 e 'Promises', de Calvin Harris com Jessie Reyez, em 2018)", lembra a organização em comunicado.

A 15ª. edição do NOS Alive está marcada de 6 a 8 de julho de 2023.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 7 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.