Em contagem decrescente para o Dia dos Namorados, a revista Billboard elegeu as melhores 50 canções de amor de todos os tempos. "Músicas foram escritas sobre todos os tópicos imagináveis, mas as melhores foram escritas sobre os altos e baixos de estar apaixonado", destaca a publicação.

O primeiro lugar do top foi entregue a "Endless Love", de Diana Ross e Lionel Richie. A canção lançada em 1981 fez parte da banda sonora do filme "Um Amor Infinito" e liderou o ranking Billboard Hot 100 durante nove semanas.

Para a revista, "I’ll Make Love to You" (Boyz II Men) é a segunda melhor canção de amor de sempre, seguida por How Deep Is Your Love", dos Bee Gees, e We Found Love", tema de Rihanna com Calvin Harris. O top 5 fecha com "Silly Love Songs", dos Wings.

TOP 25: