A fadista Sara Correia apresenta no próximo dia 13, às 21h30, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, no distrito de Setúbal, o seu mais recente álbum, “Do Coração”, produzido pelo músico Diogo Clemente, que a acompanhará à viola.

“Do Coração”, editado em setembro de 2020, foi nomeado para o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa e venceu um dos Play – Prémios da Música Portuguesa, na categoria Melhor Álbum de Fado. Além de Diogo Clemente, a fadista será também acompanhada por Ângelo Freire, na guitarra portuguesa, e Frederico Gato, na viola baixo. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram