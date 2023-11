Os Green Day revelaram o alinhamento do seu próximo álbum.

O trio norte-americano está a preparar o lançamento de "Saviors". O sucessor de "Father of All Motherfuckers", de 2020, foi gravado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirt e Tré Cool em Londres e Los Angeles e marca o reencontro com o produtor de longa data Rob Cavallo ("American Idiot" e "Dookie").

O novo álbum dos Green Day tem lançamento previsto para 19 de janeiro de 2024.

"The American Dream Is Killing Me" e "Look Ma, No Brains!" são os primeiros singles conhecidos de "Saviors".

ALINHAMENTO:

LADO A

1. ‘The American Dream Is Killing Me’

2. ‘Look Ma, No Brains!’

3. ‘Bobby Sox’

4. ‘One Eyed Bastard’

5. ‘Dilemma’

6. ‘1981’

7. ‘Goodnight Adeline’

LABO B

8. ‘Coma City’

9. ‘Corvette Summer’

10. ‘Suzie Chapstick’

11. ‘Strange Days Are Here to Stay’

12. ‘Living In The ’20s’

13. ‘Father To A Son’

14. ‘Saviors’

15. ‘Fancy Sauce’