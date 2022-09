De acordo com a produtora Vachier & Associados, o espetáculo “Sérgio Godinho & O Coro das Velhas”, que teve na sua génese versos do tema “Coro das Velhas”, conta com “cerca de 100 vozes oriundas das mais diversas freguesias do concelho, em torno da música, que criaram o coletivo Coro das Velhas com quem o músico irá partilhar o palco no sábado”.

“Sérgio Godinho & O Coro das Velhas”, que integra o projeto “Cultura para todos” – Norte 2020, está marcado para as 21h30 no Pavilhão Municipal de Caminha.