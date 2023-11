Os Sétima Legião, agora com Pedro Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Leão (baixo e teclas), Nuno Cruz (bateria e percussão), Gabriel Gomes (acordeão), Paulo Tato Marinho (gaita de foles e flautas), Paulo Abelho (percussão e 'samplers'), Francisco Menezes (coros) e João Eleutério (teclados) - músico que tem colaborado com Rodrigo Leão - atuam no dia 22 de março próximo.

A banda surgiu em 1982, fez êxitos como “Sete Mares” e “Por Quem Não Esqueci”. Até à década de 1990 manteve-se em cena alimentado a chamada pop alternativa, com identidade portuguesa.