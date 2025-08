Shawn Mendes arrancou a sua nova digressão mundial esta terça-feira, dia 5 agosto, em Cracóvia, na Polónia. Antes do concerto em Lisboa, no dia 28 de agosto, na MEO Arena, o cantor vai passar por Colónia, na Alemanha (12 de agosto), Londres, no Reino Unido (dia 16), Amesterdão, nos Países Baixos (dia 20), e Madrid, em Espanha (dia 26).

A primeira parte dos concertos na Europa estão a cargo da portuguesa MARO. A artista subiu ao palco da TAURON Arena, em Cracóvia, esta terça-feira, e apresentou ao público os principais temas da sua carreira.

Depois da cantora portuguesa, Shawn Mendes subiu ao palco da arena para uma viagem pelos seus cinco álbuns de estúdio.

O canadiano abriu a noite com "There's Nothing Holdin' Me Back", "Wonder e "Treat You Better". O alinhamento, que não deverá sofrer alterações em toda a digressão, contou ainda com temas como "Lost in Japan", "It'll Be Okay", "Señorita", "Never Be Alone", "Heart of Gold", "Stitches", "Why Why Why" ou "In My Blood".

SETLIST SHAWN MENDES: