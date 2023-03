Shawn Mendes lançou "In My Blood", um dos singles mais populares da sua carreira, há cinco anos, no dia 22 de março de 2018. O tema faz parte do terceiro álbum de originais do cantor lusodescendente.

Escrito por Geoff Warburton e Scott Harris e com produção do próprio artista com Teddy Geiger, "In My Blood" soma mais de 800 000 000 reproduções no Spotify, sendo a canção mais popular do disco editado em 2018.

Meses depois do lançamento do single, a Federação Portuguesa de Futebol desafiou Shawn Mendes a criar uma versão especial de apoio à Selecção Nacional de Futebol.

No tema de apoio a Portugal, lançado em junho de 2018, o artista canta alguns versos em português, gravados exclusivamente para a Seleção. "Eu vou acreditar! Que vamos conseguir, que vamos conquistar. Nós somos Portugal. Uma só voz e um coração!", canta o cantor, filho de um imigrante português da cidade algarvia de Lagos.

Ouça as canções: