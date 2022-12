Depois de ter atuado em fevereiro no Porto, Ponte de Lima, Lisboa, Setúbal e Portalegre, Simeon Walker regressa a Portugal esta semana para dois concertos.

O primeiro decorre já esta terça-feira, 6 de dezembro, pelas 21h30, no espaço BOTA - Anjos em Lisboa, para uma atuação de piano a solo. O britânico irá apresentar temas de "Mono", de 2017, e "Winnow", de 2020, mas também do novo EP, "Imprints", avança a promotora em comunicado.

O segundo concerto está agendado para dia 9 de dezembro no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, onde Simeon Walker apresentará o espetáculo multidisciplinar "Mãos de Obra", criado com a bailarina e coreógrafa Sara Afonso. "O ponto de partida para esta peça é a tapeçaria mural de Portalegre. A sua produção é manual e parte de uma obra original de um pintor, para se transformar noutra obra de arte original têxtil. Esta proposta assegura-lhe uma continuidade, através de uma nova construção em formato imaterial: música e movimento", assinala a promotora.