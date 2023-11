Depois de "The Art of Slowing Down" (2017) e "You Are Forgiven" (2019), Slow J está de volta com um novo álbum. "Afro Fado" chegou esta sexta-feira, dia 24 de novembro, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Durante o dia de lançamento, o disco foi o tema mais comentado no X, antigo Twitter, em Portugal, com os elogios a multiplicarem-se.

Filho de mãe portuguesa e pai angolano, João Coelho cresceu com Portugal e Angola sentados à mesma mesa e conta que, "da mesma forma que Portugal saiu e foi pelo mundo, o mundo voltou para dentro de Portugal, gerando esta cultura linda e única".

Segundo a Sony Music, "Afro Fado" retoma o "diálogo com os fãs, que no decorrer dos últimos três anos se foram alimentando de êxitos como 'Teu Eternamente' e 'Também Sonhar'".

O disco conta com produção de GOIAS, participação de Teresa Salgueiro, em "Nascidos & Criados", e Gson, em “Origami".

Para celebrar o lançamento do álbum, estará aberta a Casa do Afro Fado de 24 a 26 de novembro (com entrada gratuita), um espaço em Marvila, Lisboa.