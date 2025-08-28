De acordo com os promotores do espetáculo, “Solo Piano” é “uma série especial de concertos a solo, pensada para salas intimistas, onde a proximidade com o público amplifica cada gesto e cada nota”, e que acontece depois de o músico ter esgotado seis noites consecutivas no Royal Albert Hall, em Londres.
Considerado um dos compositores contemporâneos mais escutados a nível mundial, Ludovico Einaudi é reconhecido pela criação de “paisagens sonoras profundamente emotivas”, com uma estética frequentemente descrita como “minimalista e cinematográfica”, que tem marcado presença em palcos internacionais, bem como em bandas sonoras de cinema e televisão.
“Solo Piano” é uma experiência desenhada para revelar a essência da sua linguagem musical. Sozinho em palco, Einaudi conduz o público através de um repertório que inclui temas como “Nuvole Bianche”, “Experience” ou “Una Matina”, a par de composições menos conhecidas e novas peças concebidas para esta fase do seu percurso artístico, adiantam os organizadores, em comunicado.
“Este formato realça uma das características mais marcantes da sua música: o espaço entre as notas. Nesse intervalo entre som e silêncio, surge a verdadeira força expressiva de Einaudi — um convite à escuta atenta, à contemplação e à emoção partilhada”, acrescenta a nota.
Os espetáculos terão lugar pelas 21:00 e os bilhetes, com valores a oscilar entre os 35 e os 120 euros, já se encontram à venda.
