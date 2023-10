No início do ano, Stereossauro editou "Tristana", um disco sobre a perspetiva feminina onde prestava tributo "às mulheres, às mães, às irmãs, à sua força e ao seu triunfo em situações sistematicamente desfavoráveis, abordando assuntos como a violência doméstica, a saúde mental, as oportunidades perdidas e os desgostos amorosos".

No álbum, o artista contou com a voz da fadista de Ana Magalhães, da guitarra portuguesa de Ricardo Gordo e com o acordeão de Sandra Baptista.

Esta sexta-feira, 29 de setembro, Stereossauro volta a "Tristana" pelos sintetizadores e caixas de ritmos de DJ Ride, Dead End, Dez e Nery, disponibilizando "Tristana Remixed" para download gratuito no Bandcamp.

O disco conta ainda com o tema "Aprender a desviar", com Ana Magalhães.

ALINHAMENTO:

1. Sai de mim - DJ Ride remix

2. Batimento - Dead End remix

3. Louvadeus - Dez remix

4. Sai de mim - Nery remix

5. Aprender a desviar - Stereossauro feat. Ana Magalhães