Os Rolling Stones revelaram esta sexta-feira, dia 29 de setembro, "Sweet Sounds of Heaven". A nova canção da banda conta com a participação especial de Stevie Wonder e Lady Gaga.

O segundo single do álbum "Hackney Diamonds" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema fará parte do próximo álbum da banda, o primeiro em 18 anos - "Hackney Diamonds" vai contar com 12 temas e chega a 20 de outubro.

Para o disco, a banda de Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood convidou Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, entre outros.

Lady Gaga e Stevie Wonder juntam-se ao grupo no tema "Sweet Sound of Heaven". Já o ex-Beatles toca baixo no tema "Bite My Head Off" e Elton John participa, ao piano, em "Get Close" e "Live By The Sword".

O álbum vai contar ainda com dois temas ("Mess It Up" e "Live By the Sword") com a participação do falecido baterista Charlie Watts, que gravou algumas partes de bateria antes de morrer. Bill Wyman, antigo baixista dos norte-americano, também colabora em "Live By the Sword".

O disco de 12 canções, foi gravado em vários locais em todo o mundo, incluindo os Henson Recording Studios, em Los Angeles; os Metropolis Studios, Londres; os Sanctuary Studios, Nassau, Bahamas; os Electric Lady Studios, Nova Iorque; e os The Hit Factory/Germano Studios, também em Nova Iorque.

Os Rolling Stones formaram-se em 1962, em Londres, mantendo atividade contínua – e popularidade – desde então.

Depois de “A Bigger Bang”, de 2005, o grupo lançou um disco de versões de blues, “Blue & Lonesome”, que conquistou um Grammy para melhor álbum daquele género, o segundo recebido pela banda de “Sympathy for the Devil”, depois de “Voodoo Lounge” ter ganhado o prémio de melhor disco de rock.

"Hackney Diamonds"