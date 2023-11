Tate McRae, artista conhecida por temas como "Feel Like Shit", "She's All I Wanna Be", "Chaotic", "Greedy" ou "you broke me first", vai estrear-se em Portugal em 2024.

A cantora vai subir ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 22 de maio de 2024. O concerto está inserido na “Think Later World Tour".

A primeira parte do espetáculo estará a cargo do rapper norte-americano Charlieonnafriday.

Os bilhetes para o concerto de Tate McRae em Lisboa serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro.

Esta segunda-feira, dia 6 de novembro, a artista anunciou o seu segundo álbum - “Think Later” chega a 8 de dezembro e será o mote de toda a digressão.

O novo disco conta produção executiva de Ryan Tedder, dos OneRepublic. "Com um talento vocal ilimitado e uma evolução tremenda como compositora, este novo trabalho explora sentimentos com os quais nos podemos facilmente relacionar – a entrega crua às paixões e aos sentimentos de quem se deixa levar pela intuição e pelo coração”, frisa a promotora Ritmos & Blues em comunicado.