Enquanto os fãs esperam que as datas internacionais da "The Eras Tour" sejam anunciadas, Taylor Swift continua a apostar em novos lançamentos. Esta quarta-feira, dia 24 de maio, a artista norte-americana anunciou a edição da versão deluxe de "Midnights".

O álbum "Midnights: Til Dawn" chega esta sexta-feira, 26 de maio, aos serviços de streaming de música e vai contar com a participação especial de Ice Spice na nova versão do tema "Karma" e com um regravação de "Snow on The Beach" com mais vozes de Lana Del Rey.

As edições digitais e físicas vão contar com faixas exclusivas. Nos serviços de streaming, "Hits Different" (canção que estava apenas disponível na versão de "Midnights" vendida nas lojas Target) fará parte do alinhamento de "Midnights: Til Dawn" , enquanto que o CD contará com um tema inédito.