Na quinta-feira, às 19h00, apresenta-se na formação de quinteto com piano, “uma das que mais interesse despertou junto dos compositores” ao longo do século XIX, segundo a orquestra lisboeta. Serão interpretadas as obras “Três Romances”, de Clara Schumann, e o Quinteto com Piano, de Johannes Brahms, por Carlos Damas e Nonna Manicheva (violinos), Andrei Ratnikov (viola d’arco), Jian Hong (violoncelo) e Anna Tomasik (piano).

No dia seguinte, à mesma hora, é apresentado um programa apenas dedicado a Johannes Brahms, sendo interpretados us Quarteto de Cordas N.º 1 e o Quarteto com Piano N.º 3, por Alexêi Tolpygo e Ágnes Sárosi (violinos), Irma Skenderi (viola d’arco), Ana Cláudia Serrão (violoncelo) e Alexei Eremine (piano).

No sábado, às 17h00, voltam a ser interpretadas obras de Brahms - Seis Canções, com arranjo para violoncelo, e o Trio com Piano -, e, de Robert Schumann, “Fantasiestücke”.

O programa de domingo, às 11h00, é integralmente composto por obras de Johannes Brahms, com o Quarteto de Cordas N.º 2, e o Sexteto de Cordas, interpretados por Ana Pereira e José Pereira (violinos), Joana Cipriano e Pedro Pires (violas d’arco) e Nuno Abreu e Tiago Mirra (violoncelos).