Num comunicado hoje divulgado, lê-se que em “Tempo”, um conceito do produtor e engenheiro de som Vasco Teodoro, “uma música inédita ganha vida num dia, mote para esta exposição íntima do que acontece durante a produção de cada música, mostrando o que existe mais para lá do produto final que é lançado oficialmente”.

A primeira temporada tem três episódios, um dedicado a cada banda ou artista convidado. No primeiro episódio, Janeiro junta-se a Daniel Lima, João Hasselberg e Pedro Serralheiro para criar “Pensando Bem”. No segundo, ao lado de Marco Reis, Xico Santos e Ivo Costa, Edu Monteiro apresenta o processo de criação e gravação de “Lonely Nights”. No terceiro e último episódio, os HMB partilham como criaram “Mentir”.

“Tempo”, que está disponível em www.tempo-doc.pt e no Youtube, é um projeto cofinanciado pelo Compete 2020, através do programa Garantir Cultura, Portugal 2020 e União Europeia - Fundos Europeus.