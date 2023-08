Os The 1975 anunciaram esta quinta-feira, dia 31 de agosto, as novas datas da digressão "Still... At Their Very Best", com passagem por Portugal.

O grupo de Matty Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno a 26 de fevereiro de 2024.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 8 de setembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

"Este concerto faz parte das datas anunciadas no Reino Unido e na Europa, que representam os maiores espetáculos de sempre da banda na Europa e os últimos de apresentação do álbum 'Being Funny In A Foreign Language'", destaca a Everything is New em comunicado.

Sagres Campo Pequeno | 26 de fevereiro

Abertura de portas: 19h00

Início do espetáculo: 20h00

BILHETES

Plateia em pé - 50€

Bancada A - 55€

Bancada B - 50€

Bancada C - 45€

Camarote 1ª - 40€

Camarote 1ª - 45€

Galeria 1ª - 45€

Galeria 2ª - 32€

Camarote 2ª - 32€

Mobilidade Condicionada - 32€

"Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", sublinha a promotora.