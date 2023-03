Os Dandy Warhols atuam no LAV - Lisboa ao Vivo a 23 de maio, anunciou a promotora House of Fun esta semana.

Com uma discografia de mais de dez álbuns de originais, a banda formada em Portland nos anos 1990 regressa a Portugal no âmbito de uma digressão europeia que também passa por Espanha e França.

"Tafelmuzik Means More When You're Alone" (2020) é o registo mais recente do quarteto liderado por Courtney Taylor-Taylor e autor de canções como "Bohemian Like You", "We Used to Be Friends", "Get Off" ou "Not If You Were The Last Junkie On Earth".

O concerto no LAV - Lisboa ao Vivo terá início às 21h00, com abertura de portas às 20h00. Os bilhetes serão colocados à venda nos locais habituais esta sexta-feira, 31 de março.