Enquanto percorrem de norte a sul do País a apresentação de "Coral", os The Gift revelam esta quarta-feira, no YouTube o videoclipe para o tema “Um Lamento”.

O vídeo oficial da sexta faixa do álbum, filmado na Nazaré, conta com realização e direção artística de Sónia Tavares.

Em comunicado, a cantora explica o que a levou a idealizar a gravação deste videoclipe na Nazaré: "O berço que me traçou a sina, cenário de beleza infinita, onde a vida e a morte se relembram na espuma da maré. Um lamento Nasceu no mar que leva e traz. Nas lágrimas que dão força às ondas e desaguam na minha voz".

Veja o vídeo:

A digressão de apresentação do álbum "Coral" continua a percorrer o país. Este sábado, dia 22 de abril, a banda atua na Figueira da Foz, com um espetáculo no Centro de Artes e Espetáculos.

DIGRESSÃO CORAL 2022 / 2023

22 de abril 23 — Centro de Artes e Espetáculos — Figueira da Foz

6 de maio 23 — Casino da Póvoa — Póvoa do Varzim

12 de maio 23 — Auditório Municipal António Chainho — Santiago do Cacém

13 de maio 23 — CC Olga do Cadaval — Sintra

19 de maio 23 — Theatro Circo — Braga