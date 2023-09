Os The Hives aturam este sábado, dia 2 de setembro, no palco San Miguel no MEO Kalorama. No concerto no Parque da Bela Vista, em Lisboa, a banda anunciou o regresso a Portugal já no próximo mês.

No dia 6 de outubro, o grupo sueco sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa.

Os The Hives editaram recentemente "The Death of Randy Fitzsimmons", o primeiro álbum de estúdio da banda em mais de uma década.