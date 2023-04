Devido à elevada procura e a poucos dias de lançar o novo álbum "First Two Pages of Frankenstein", os The National anunciam uma data extra para o dia 7 de outubro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes para a nova data ficam disponíveis no dia 21 de abril, às 10h, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Em outubro a banda norte-americana dá três concertos em Portugal, com uma data na Super Bock Arena (5 de outubro) e duas no Sagres Campo Pequeno (6 e 7 de outubro).

No passado dia 13 de abril, a banda lançou “Your Mind is Not your Friend” em colaboração com Phoebe Bridgers, o quarto single do novo álbum que tem edição prevista para o dia 28 de abril.