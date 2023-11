Os Smashing Pumpkins regressam ao NOS Alive em 2024.

A banda atua no dia 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, juntando-se assim ao cartaz à já confirmada Dua Lipa (12 de julho).

"Desde a sua formação que o som era algo diferente, nunca ouvido, iconoclástico e totalmente novo — e continua a sê-lo ainda hoje", sublinha a promotora Everything is New em comunicado.

Os bilhetes para o NOS Alive já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do festival.

Em julho de 2023, o NOS Alive recebeu 165 mil pessoas no Passeio Marítimo de Algés durante os três dias do Festival, que assistiram a 123 atuações divididas pelos sete palcos do festival: Palco NOS, Palco Heineken, Palco WTF Clubbing, Palco Fado Cafe, Palco Comédia, Palco Coreto e Pórtico