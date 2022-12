A entidade que organiza os prémios Grammy, os mais prestigiados da música internacional, revelou que a 65.ª edição do evento vai voltar a ser transmitida na CBS e que Trevor Noah estará envolvido na produção.

“Estou entusiasmado para apresentar os Grammys mais uma vez”, escreveu o antigo apresentador do The Daily Show no Instagram logo após o anúncio, acompanhando a mensagem com a capa da revista Billboard.

Depois de ter abandonado o The Daily Show a 8 de dezembro, Trevor Noah vai apresentar os Grammys após uma digressão em janeiro pelos Estados Unidos e Europa.

Trevor Noah esteve sete anos à frente do programa de televisão. Em 2015, o comediante ocupou o lugar de Jon Stewart, que era apresentador desde 1999.

“Não é comum nem apresentar os Grammys uma vez, imagina. (…) É estranho para mim, porque sou fã de quase todos os nomeados”, disse Trevor Noah em entrevista exclusiva à Billboard.

Na próxima edição dos Grammys, Beyoncé arranca como a principal favorita com nove nomeações, seguida das oito de Kendrick Lamar e das sete de Adele e Brandi Carlile.

Por seu lado, o artista porto-riquenho Bad Bunny é outro nome a ter em conta ao aceder pela primeira vez a uma das categorias gerais, a do melhor álbum do ano, com o seu álbum de sucesso “Un Verano Sin Ti”.

Além disso, a Recording Academy já anunciou um junho que cinco novas categorias vão ser adicionadas em 2023 que premiarão, entre outras, o melhor compositor não clássico do ano e melhor banda-sonora para videojogo e meios interativos.

A 65.ª edição dos Prémios Grammy vai regressar a 5 de fevereiro à Crypto.com Arena em Los Angeles, após ter feito uma alteração excecional para Las Vegas no ano passado.