Troye Sivan estreia-se em Portugal em 2024, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 29 de maio. O espetáculo na capital portuguesa marca o arranque da digressão do álbum "Something to Give Each Other" e é produzida pela Live Nation.

A pré-venda arrancou este quarta-feira, dia 6 de dezembro, para os subscritores da newsletter do artista. Os restantes bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, dia 8 de dezembro, por 35 euros (preço único e sem lugar marcado).

Os fãs podem ainda adquirir um pack vip, que inclui entrada antecipada no recinto na zona da plateia em pé, um poster assinado por Troye Sivan, um item de merchandising exclusivo, fita e laminado comemorativos da digressão e permite a comprar merchandising antes do espetáculo (quando disponível).

Em comunicado, a Ritmos & Blues sublinha que, aos 28 anos, Troye Sivan "é já um artista com um impressionante sucesso" – atingiu a marca dos 26 mil milhões de streams, 10 milhões de álbuns vendidos e conta uma audiência nas redes sociais que chega aos 30 milhões.

"Something To Give Each Other" é o terceiro álbum de estúdio do artista e tem conquistado elogios. Aclamado pela revista Time como "a estrela pop perfeita", o cantor está nomeado em duas categorias na edição de 2024 dos Grammys.