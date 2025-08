Donald Trump diz que considera Sean 'Diddy' Combs "meio inocente", mas que é "mais difícil" perdoar o músico devido às críticas que este lhe dirigiu no passado.

"Ele foi, essencialmente, acho eu, meio inocente", disse o presidente norte-americano em entrevista ao canal Newsmax. "Ele estava a celebrar uma vitória, mas acho que não foi uma vitória assim tão boa", acrescentou.

O rapper e magnata da música foi considerado inocente das acusações abrangentes de extorsão e tráfico sexual após o julgamento, no qual foi acusado de abusos violentos. Mas o júri considerou-o culpado de duas acusações de transporte para prostituição, cada uma com pena máxima de 10 anos de prisão.

Segundo o jornal The Guardian, que cita vários meios de comunicação, Donald Trump tem ponderado um possível perdão a P. Diddy. No entanto, as críticas que o músico lhe dirigiu no passado poderão mudar o rumo da decisão.

Já em 2020, quando Trump perdeu a presidência para Joe Biden, Combs defendeu que "homens brancos como Trump precisam de ser banidos". "A prioridade número um é tirar Trump do poder", acrescentou.

Na entrevista ao canal Newsmax, ao ser questionado sobre a possibilidade de conceder perdão a Combs, Donald Trump recordou os comentários. Quando me candidatei ele foi muito hostil. É difícil sabe? Somos seres humanos e não gostamos que coisas atrapalhem o nosso julgamento, mas quando você conhecia alguém e se davam bem, mas depois se candidata e a outra pessoa faz algumas declarações terríveis…", frisou.