Cláudia Pascoal é a voz ao novo genérico de "O Homem Que Mordeu o Cão", rubrica de Nuno Markl na rádio Comercial.

A oportunidade surgiu de um convite do humorista, com quem a cantora partilha uma amizade peculiar que descreve como "sazonal". "A nossa amizade é tipo um panetone. É sazonal, a gente fica contente de o ver na mesa, mas um pedacinho já chega para o ano todo. Resumindo, não estamos a falar de um mousse de chocolate, mas é muito bom", brincou a artista.

Cláudia Pascoal explica que a canção foi construída a partir de um beat que inclui elementos "tão variados como bombo, triângulo, ukulele, latidos de cães e a exclamação 'bom… ahh!' do próprio Markl". O refrão, composto pela repetição da palavra "cão", foi a "solução genial e descomplexada que encontrou": "Pensei eu: tem de ser algo muito inteligente… Tem de ser algo que nunca ninguém se lembraria. Tipo cão".

O novo genérico de “O Homem Que Mordeu o Cão” com voz de Cláudia Pascoal já está no ar, todas as manhãs na Comercial.